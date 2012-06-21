Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Виповнилося 100 років легендарній Славі Стецько. Її життя — це незламна боротьба за державну незалежність України. Вона була однією з лідерок Організації українських націоналістів, очолювала й Антибільшовицький блок народів, заснувала Конгрес українських націоналістів. Пані Слава тричі обиралася народним депутатом України. «Я вірю в українську націю», — її життєве гасло, впевненість, її прагнення і заповіт.
Карантин завадив мешканцям Тернопільщини широко та масово вшанувати ювілей славетної краянки. Володимир Ткач, голова Тернопільської обласної організації конгресу українських націоналістів, у соцмережах написав: «Сподівається, що нинішнього року все-таки вдасться організувати всі заходи, які намітила до 100-річчя від дня народження Слави Стецько обласна рада».
Наразі ж у день народження Слави Стецько голова облради Віктор Овчарук, а також депутати, представники деяких громадських організацій поклали в Тернополі квіти до барельєфа великої патріотки, незламного борця за незалежність України, а також до пам’ятника її чоловіка — Ярослава Стецька. «Вони обоє — героїчні приклади, як потрібно любити свою країну та бути їй вірними до останнього подиху», — зазначив, зокрема, Віктор Овчарук.