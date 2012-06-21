Будівництво нового корпусу розпочинають у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації імені Володимира Вершигори в Борщівському районі на Тернопільщині. З цієї нагоди відбулася церемонія закладання капсули під зведення будівлі. Важливо, що це буде спальний корпус на 50 осіб для учасників АТО/ООС та їхніх родин з їдальнею, облаштованим теплим переходом. Проєкт передбачає часткову реконструкцію корпусу лікарні, який уже існує. Відділення для реабілітації оборонців рідної землі в цьому лікувальному закладі відкрили ще 2015 року.
На розроблення проєктно-кошторисної документації нового лікарняного корпусу та початок будівництва Тернопільська обласна рада надала понад мільйон гривень. Це уточнив на урочистому заході голова облради Віктор Овчарук. Він додав, що Більче-Золотецька фізіотерапевтична лікарня реабілітації — приклад того, як в одному з найвіддаленіших куточків краю можна зробити сучасний європейського рівня медичний заклад.
Більче-Золотецька лікарня діє вже понад 70 років. Тепер у цьому спеціалізованому закладі активно займаються комплексним реабілітаційним і відновним лікуванням. Останніми роками у кардіологічному відділенні відкрили новий підрозділ з лікування хропіння. За словами генерального директора (головного лікаря) кандидата медичних наук Любомира Синоверського, тут подбали не лише про комфортні умови для пацієнтів, а й освоїли великий спектр фізіотерапевтичних і реабілітаційних послуг — пропонують понад 100 процедур. Крім ванних лікувальних заходів, проводять гідромасажі, ропні обгортання, організовують фітопроцедури тощо. Велику увагу приділяють придбанню сучасного медобладнання. Є тут апарати для лазерної терапії, магнітотерапії, серед найновіших технологій і комплекс тонусних столів.