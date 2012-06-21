У селі Шупарка в Борщівському районі на Тернопільщині урочисто заклали капсулу під нову сучасну школу. Вона в цьому селі дуже потрібна, адже будівлі нинішньої вже понад 100 років. Спорудити приміщення планують за три роки. Тут мають у сучасних і комфортних умовах навчатися понад 170 дітей із сіл Шупарка та Худіївці. Кошти на будівництво освітнього закладу надасть Державний фонд регіонального розвитку. Вартість об’єкта — майже 60 мільйонів гривень. Як наголосив на церемонії закладання капсули голова обласної державної адміністрації Степан Барна, це один з перших об’єктів, де за останні три роки у краї вже не працюють над завершенням довгобудів, а розпочинають нове будівництво. Очільник області додав, що завдяки ініціативі народного депутата України Олега Барни вже заклали 4 мільйони гривень на ремонт дороги до Шупарки.
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