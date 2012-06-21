Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільщина наразі займає сумне третє місце в країні за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від суботи в області запровадили додаткові обмежувальні протиепідеміологічні заходи. Зокрема, вони стосуються пересування та перебування краян у громадських місцях у вихідні та святкові дні.
На в’їздах і виїздах з території області вимірюватимуть температуру. Діятимуть також десять контрольно-пропускних постів, до роботи на яких залучатимуть працівників поліції, рятувальників, військовослужбовців, медиків.
Облаштовують контрольно-пропускні пункти на в’їздах і до обласного центру. Водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру. Якщо в людини вона понад 38 градусів, викличуть бригаду екстреної меддопомоги.
Тим часом, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, рятувальники й надалі дезінфікують території населених пунктів. Минулої суботи такі заходи провели у містах Кременець, Почаїв, селищах Козлів і Коропець.