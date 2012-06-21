Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Гастролери знову навідалися на Тернопільщину. Щоправда, не ті, які співають і додають краянам радощів, а зловмисники, які завжди приносять із собою біду та нехтують законом. Цього разу правоохоронці затримали на виїзді з обласного центру чотирьох осіб, яких підозрюють у квартирній крадіжці. Такий злодійський квартет склали два вихідці з Грузії, інші ж – жителі східних областей.
Слідчо-оперативна група, що працювала на місці злочину, з’ясувала: крадії проникли до помешкання, виламавши середину замка. Це був час, коли люди на роботі, тож удома нікого не було. Відчинені двері насторожили згодом сусідів, які до того ж побачили, що виламані й замки. Зателефонували до поліції. За певний час «гастролерів» правоохоронці затримали. Одного з них, як повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, вже за майнові злочини притягували до відповідальності. Крадені речі та знаряддя злому правоохоронці в підозрюваних вилучили.
Цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження тернопільські правоохоронці тим часом відкрили й за іншим випадком крадіжки. Мешканець Львівщини мав необережність не зачинити кабіну своєї вантажівки: на подібне зважив зловмисник і поцупив теку з документами та 30 тисяч гривень готівкою.