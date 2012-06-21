Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники прокуратури Тернопільщини разом із працівниками управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції в області викрили групу осіб, яка впродовж нинішнього року незаконно збувала наркотичний засіб «марихуана», використовуючи месенджер «Telegram».
Як повівдомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області, правоохоронці встановили, що серед зловмисників були іногородні студенти тернопільських вищих закладів освіти. Розподілив між ними функції та координував їхню діяльність організатор. Співвиконавці ж виконували роль операторів, що стежили за належним функціонуванням «інтернет-магазину».
Також до складу групи входили особи, які займалися фасуванням «марихуани» та розкладанням її в так звані «закладки». Відтак інформацію про місцезнаходження «закладок» з марихуаною надсилали операторам, а ті завантажували її в Інтернет-мережу. Група діяла у Тернополі та інших обласних центрах.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже три кілограми марихуани, а також пристрої для її вживання, комп’ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, аерозольні балончики, електронні ваги, які лиходії використовували, збуваючи наркотики.
Наразі правоохоронці затримали чотирьох учасників цієї групи та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.