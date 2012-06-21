Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Надзвичайна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції спонукає тернополян до розмаїтих акцій, аби поінформувати, застерегти чи запобігти смертельній недузі. Тернопільська кінокомісія, скажімо, у всесвітній мережі виставила пізнавально-інформаційний ролик з нагадуванням мити руки, залишатися вдома та зберігати спокій. Це перша відеоробота із серії #stopcovid19 «Прості речі рятують життя». Її поява стала можлива завдяки підтримці місцевих бізнесменів.
На думку голови Асоціації кінокомісій України Леоніда Бицюри, цей ролик ще один приклад того, як фахівці візуального мистецтва, кінематографісти, підприємці можуть об’єднатися та спільно протидіяти коронавірусній інфекції. Водночас Леонід Олексійович закликав усіх «активних, талановитих і небайдужих» узятися за створення соціальних, пізнавально-інформаційних відеороликів. Тим же, хто нині залишається вдома чи перебуває на самоізоляції, просить внести й свою лепту в добру справу — поширювати ці відеороботи.