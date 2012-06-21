Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Довірливі жителі Тернопільщини й надалі потрапляють у тенета шахраїв. Одна з тернополянок так і не зважила на численні повідомлення та нагадування, що справжні працівники банків клієнтам ніколи не телефонують, аби поцікавитися номерами банківських карток, захисними кодами. Як наслідок — втратила понад 38 тисяч гривень.
Пані повірила, що отримала телефонний дзвінок саме від працівника служби безпеки банківської установи. Він повідомляв їй, що її віртуальний рахунок якісь невідомі особи намагалися зламати. Тож жінка, не задумуючись, назвала всі захисні коди. Шахрай же відтак зумів за три транзакції зняти з кредитки чималу суму грошей.
Ловець довірливих зумів ошукати й 61-річну жительку Монастириського району. За інформацією відділу комунікації поліції Тернопільської області, шахрай у телефонній слухавці відрекомендувався жінці працівником держустанови й «потішив», що їй повинні компенсувати понад 25 тисяч гривень нібито за ліки, які вона придбала в одній зі столичних фірм. Треба лише оформити страховку й деякі документи та, звісно ж, оплатити. Пані торік і справді замовляла медикаменти, тож, не відчувши обману, перерахувала понад 14 тисяч гривень на номер рахунку, який їй продиктував аферист. Тепер правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження.