Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
140 осіб знайде роботу на цегельному заводі в місті Бережани на Тернопільщині. Запрацювати підприємство має через два місяці. Наразі ж, за інформацією пресслужби облдержадміністрації, завод на завершальній стадії модернізації. Закінчує й оформлення документів на земельну ділянку та право користування кар’єром. В оновлення підприємства вклали понад 130 мільйонів гривень.
Цегельний завод у Бережанах буде у числі десяти найбільших у нашій країні виробників будівельних матеріалів. Має й значно наповнювати коштами державну скарбницю, а також місцевий бюджет.