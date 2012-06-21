Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Буває ж таке: мешканка одного з районів Тернопільщини днями зателефонувала до поліції та повідомила, що завдала своєму чоловікові ножове поранення. Відтак з’ясувалося, що це хибний виклик, через що правоохоронці склали відповідний протокол на жінку.
Але довго не довелося чекати на друге таке ж повідомлення від цієї самої мешканки. Цього разу все, на жаль, відповідало дійсності. Після заведення сімейної сварки чоловіка доправили до лікарні з ножовим пораненням живота, а його цивільну дружину правоохоронці підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень.
Як поінформував начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета, потерпілого лікарі прооперували, загроза його життю минула. За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.