На Тернопільщині протягом цьогорічних чотирьох місяців власні статки задекларували 4825 мешканців. Майже половина з них зважили на право скористатися податковою знижкою, інша ж половина була зобов’язана заповнити декларації про доходи. Загалом сума задекларованого доходу становить майже 380 мільйонів гривень. Про свої мільйонні статки повідомили 25 краян. 18 жителів області заявили про отримання іноземних доходів, а 19 – інвестиційного прибутку. Найбільше ж декларантів збагатилися на продажі рухомого та нерухомого майна, отриманні спадщини й даруванні, здачі в найм майна.
Податківці нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 липня. І карантин не мав би бути перепоною. Хоча, як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС України в Тернопільській області, надзвичайна ситуація через спалах коронавірусної інфекції все-таки вплинула на хід подання краянами декларацій про майновий стан і доходи. Порівняно з торішнім відповідним періодом їхня кількість зменшилася.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»