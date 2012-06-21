Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Підприємництвом нині на Тернопільщині займаються майже 58 600 осіб. Принаймні про таку кількість основних платників податків поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС України в області. Більшу частину з них складають приватні підприємці. До слова, таких суб’єктів господарювання порівняно з відповідним торішнім періодом зареєструвалося на півтори відсотка більше, зате показник юридичних осіб зріс на 2,9 відсотка.
Тернопільські податківці навели й такі цифри та факти. Впродовж цьогорічного березня на облік в органах ДПС краю стали понад 440 платників податку, 384 з яких — фізичні особи-підприємці. Щоправда, є й інший бік справи. За цей період свою діяльність припинили майже 260 платників податків, серед яких 240 підприємців і 17 юридичних осіб.