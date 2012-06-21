Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Позачергове засідання провела вчора в Тернополі регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було заявлено, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції стала погіршуватися. Тернопільщина не ввійшла до зони адаптивного карантину, адже показник інцидентності в обласному центрі та шести районах перевищив відповідну норму.
Як зазначив, начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук, краяни, по суті, не зважають на карантинні заходи. В області лабораторно підтверджених вже понад 1480 випадків COVID-19. 73 недужих, в яких діагностували коронавірусну інфекцію, перебувають на стаціонарному лікуванні, 19 з них — у важкому стані, тож їх під’єднали до апаратів штучної вентиляції легень або кисневих концентраторів.
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала таким же місцевим структурам Заліщицького, Збаразького, Козівського, Лановецького, Тернопільського, Шумського районів і міста Тернополя заборонити роботу фітнес-центрів, спортивних секцій та залів. У закритих приміщеннях не можна обслуговувати клієнтів й у закладах громадського харчування, а лише використовувати літні відкриті майданчики. Торгівельні заклади, торгівельно-розважальні центри теж не зможуть працювати, якщо не розмежовуватимуть потоки відвідувачів. Не дозволили також перевозити пасажирів при перевищенні посадкових місць. Безперечно, заборона стосується й організації масових зібрань, крім проведення складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного тестування. Всіх працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, протестують на COVID-19.