Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині стало на 5 мільйонерів більше, ніж торік. Загалом нині їх — 21. Такий факт засвідчило декларування доходів краян упродовж останніх трьох місяців. Можливо, їх стане ще більше, адже, як відомо, через карантин про доходи та майновий стан можна подавати податкову декларацію аж до першого липня.
Тернопільські мільйонери вже задекларували, як поінформували у секторі комунікацій головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, суму доходів у 132,6 мільйона гривень. Додатково вони сплатять майже 1 мільйон 530 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб і понад 275 тисяч гривень військового збору.
Спадщина чи дарування, а також продаж нерухомості й рухомого майна дозволили п’ятьом особам поповнити список мільйонерів. Троє краян зуміли домогтися таких доходів завдяки здачі в найм майна. Інші стали багатшими, отримавши інвестиційні прибутки чи іноземні доходи. П’ятеро мешканців області вказали в декларації інші доходи.