Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Монастириський район став на Тернопільщині епіцентром спалаху коронавірусної інфекції. Тут на COVID-19 обстежили 1553 осіб, з підозрою на цю недугу в райлікарні є четверо людей. З 194 інфікованих одужав 181 мешканець. Примітно, що за останні десять днів у районі не виявили жодного зараженого. У понеділок на позачергове засідання зібралася місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій та вирішила на теренах району пом’якшити протиепідемічні заходи.
За словами речниці головного управління Держспоживслужби в Тернопільській області Наталії Гресько, тривала дискусія точилася щодо відкриття у місті Монастириська агропродовольчого ринку. Прийняли рішення, що наразі він працюватиме без молочного та м’ясного павільйонів.
Ринок у Монастириськах учора став шістнадцятим на Тернопільщині, який відновив свою роботу. Протягом тижня працівники Держспоживслужби в області на 12 ринках виявили порушення й письмово про це повідомляли представників місцевої влади та поліції. Наталія Гресько каже, що недотримання відповідних карантинних умов стосувалися переважно скупченості покупців, носіння масок. Забували також про соціальну дистанцію та встановлення захисних екранів на деяких торгівельних точках. Були й факти стихійної торгівлі на прилеглій території. На такі зауваження адміністрація ринків реагувала одразу ж і порушення усувала.