Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



На Тернопільщині взялися за ремонт ще однієї дороги. Цього разу мають лагодити 10 кілометрів автотраси Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Фрезерувати зношене покриття розпочали біля села Варваринці, що в Теребовлянському районі. Дорожники товариства «Техно-Буд-Центр» запланували на цьому автошляху використати холодний ресайклінг, укласти відповідний вирівнювальний шар асфальтобетону. Займуться також встановленням бар’єрного огородження та освітленням і влаштуванням тротуарів з бруківки в населених пунктах.

А от на відремонтованих уже ділянках автошляху М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече тернопільські дорожники вже наносять розмітку з так званого холодного пластику. Ця траса є головним цьогорічним об’єктом програми «Велике будівництво». Згідно з нею на Тернопіллі мають оновити нинішнього року 162,1 кілометра доріг державного значення.

Принагідно зазначити, що в межах «Великого будівництва» запланували відремонтувати ще один автомобільний шлях міжнародного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. Зараз тривають відповідні тендерні процедури. За словами голови облдержадміністрації Володимира Труша, всю необхідну документацію мають виготовити цьогоріч, аби прийдешнього року, щойно дозволять погодні умови, одразу ж підрядник зміг взятися до виконання робіт.

Завдяки «Великому будівництву» на Тернопільщині вдалося подбати й про поточний середній ремонт 30-метрового мосту неподалік села Кровінка Теребовлянського району. Як поінформували у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, на цьому старому шляхогоні, серед іншого, ліквідували розкриття арматури, відновили гідроізоляцію, зацементували тріщини, зробили дорожнє покриття, подбали про водовідведення та парапетне огородження.