Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Щорічно третьої неділі травня українці вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Нинішнього року до цього сумного дня на Тернопільщині через карантин не змогли організувати, як завжди, багато заходів. Але все-таки незначна кількість представників обласної влади, Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, деяких інших громадських організацій, тернополяни зібралися біля колишнього приміщення радянської спецслужби — КДБ. Із жовтня 1996 року тут діє історико-меморіальний музей політичних в’язнів. Зі стендів, різних речей і предметів, що розмістили в майже 30 камерах кадебістського слідчого ізолятора, постає історія національно-визвольної боротьби в краї.
На фасаді цієї будівлі також свого часу відкрили меморіальну дошку жертвам політичних репресій. До неї цьогорічного травня лягли живі квіти. Заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко, зокрема, підкреслив, що нині маємо пам’ятати про закатованих, замордованих, про всіх, хто боровся за Україну. Адже, на його думку, «з їхньої жертовності також зійшла наша незалежність. Відродивши національну пам’ять, зможемо відстояти нашу державу в умовах сучасних викликів, захистити її від ворога».