Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині розпочали середній ремонт дороги М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Це — автошлях державного значення. Він має важливе значення для краю, сполучає Тернопіль з чотирма районними центрами, перетинає область з півночі на південь. Майже 80 кілометрів траси від обласного центру до межі Рівненщини взялися оновлювати 2015 року. Нинішнього ж квітня розпочали ремонт восьми кілометрів дороги неподалік селища Вишнівець, сіл Старий Вишнівець, Горинка. На оновлення цієї ділянки призначили перший транш — 200 мільйонів гривень. Узагалі ж із державної скарбниці планують виділити 480 мільйонів гривень на ремонт автомобільного шляху М-19.
В.о. начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Ігор Раїнчук поінформував, що ремонтні роботи стартували минулого тижня біля селища Вишнівець, що в Збаразькому районі. На трикілометровій ділянці підрядна організація спочатку взялася за фрезерування старого покриття та відновлення основи дороги. Відтак стелила перші 2500 тонн асфальтобетону. Тепер шляховики фрезують зношене покриття на наступному відрізку автошляху.
Узагалі на восьмикілометровій ділянці дороги, крім фрезерування старого покриття, ресайклінгу основи дороги, шляховики укладуть два шари асфальтобетону, подбають про відновлення тротуарів та освітлення автомобільного шляху. З усіма роботами тут мають упоротися до кінця червня.
Реконструкція дороги біля Вишнівця та Горинки — перший нинішнього року захід з впровадження проєкту «Велике будівництво» в Тернопільській області. Але буде не єдиним. Після закінчення робіт на цій восьмикілометровій ділянці шляховики оновлюватимуть дорогу, яка з’єднує Тернопіль з обласним центром Чернівці. Також у планах Служби автомобільних доріг у Тернопільській області — капітально відремонтувати 40-метровий міст, який розміщений на автомобільній дорозі Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.