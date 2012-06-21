Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині на Тернопільщині 13 дитячих будинків сімейного типу діють в дев’яти районах. Тут виховують 76 сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування.
А от нещодавно у капітально відремонтованому двоповерховому будинку у селищі Велика Березовиця, що межує з обласним центром, щойно поселилася родина Марини та Руслана Гуменюків. Цій родині, в якій крім рідної дитини, виховується ще й четверо прийомних, помешкання надала держава.
Будинок придбали за понад три мільйони гривень державних коштів. Загальна площа будови, за інформацією пресслужби облдержадміністрації, становить майже 260 квадратних метрів, житлової — понад 190 квадратних метрів. Тут облаштують дитячий будинок сімейного типу. Вже подбали про нові меблі, побутову техніку, інше необхідне майно. Родина Гуменюків має намір до оновленого будинку прийняти ще трійко діточок, які позбавлені батьківського піклування.
Кількість хлопчиків і дівчаток в інтернатах Тернопільщини за майже півтори року зменшилася на понад 28 відсотків, у тому числі й завдяки дитячим будинкам сімейного типу. Зокрема, такий факт навів заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко, який у Міжнародний день захисту дітей побував у родині Гуменюків.