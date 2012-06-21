Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Тилігульському лимані у Миколаївській області зафіксували факт прильоту рожевих фламінго. Першим їх побачив орнітолог Павло Панченко. Відразу ж до акваторії лиману виїхали наукові співробітники регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», аби побачити, поспостерігати та сфотографувати рідкісних птахів.
Як повідомив директор парку Олег Деркач, спеціалісти нарахували п’ять особин несподіваних гостей. «Це перша за всю історію спостережень фіксація рожевих фламінго на Тилігулі, – зазначив природоохоронець. – Натомість, вірогідно, що це наші українські рожеві фламінго. Пару років тому цей вид зафіксували на озері Сиваш, де оселилася гніздова колонія. Тоді в наукових працях писали про те, що в Україні вперше з’явилися ці екзотичні птахи. Ймовірно, ті, які зараз прилетіли на наш лиман, саме з тієї зграї». Всього орнітофауна Тилігульського нараховує близько 280 видів птахів.
На думку Олега Деркача, факт міграції фламінго, які здебільшого мешкають в Азії, свідчить про суттєві зміни клімату. Червонокнижні птахи обрали українські солоні мілководні водойми, де живляться звичним для них кормом – рачками (артемії). Загалом фламінго поширені в Африці, на Кавказі (Азербайджан), Південно-Східній та Центральній Азії, в Південній і Центральній Америці. Колонії рожевого, або звичайного, фламінго також існують на півдні Іспанії, Франції та на Сардинії. Рожеве або червоне забарвлення оперіння фламінго надають фарбувальні речовини, які птахи отримують разом із їжею.