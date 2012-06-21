Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цілком ймовірно, що в третій декаді травня цього року в Сумах уперше відбудеться всеукраїнський фестиваль стронгменів, у якому візьмуть участь найсильніші люди планети.
Про це стало відомо після зустрічі міського голови Сум Олександра Лисенка з легендарним богатирем володарем титулу «Найсильніша людина планети» силовим багатоборцем Василем Вірастюком та президентом Федерації стронгмену України світовим рекордсменом Сергієм Конюшком.
У ході перемовин досягнуто попередньої домовленості, що наприкінці травня до Сум приїдуть видатні атлети, силові гімнасти, спортивні танцювальні колективи і, звісно ж, почесні гості Василь Вірастюк та Сергій Конюшок. Захопливе шоу має на меті популяризувати активний відпочинок, здоровий спосіб життя, сприяти широкому залученню жителів краю і насамперед молоді до занять фізкультурою і спортом.