У селі Галицинове Вітовського району створено єдину на Миколаївщині ферму, де розводять равликів. Подружжя Ольга та Костянтин Пономаренки на двох гектарах землі вирощують до двох тонн молюсків сімейства helixa spersa muller. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне: Миколаїв. Фермери починали свою справу з п’ятисот равликів і тридцяти соток землі, згодом господарство розширилося.
А нині подружжя планує запрошувати до своєї ферми туристів, проводити екскурсії, влаштовувати дитячі воркшопи, дегустації. За словами Костянтина Пономаренка, планують об’єднатися з фермерами, які виробляють сири та іншу продукцію, створити гастротуристичний об’єкт. Так приваблюватимуть туристів, популяризуватимуть Миколаївщину. Галицинівський сільський голова Іван Назар зазначає, що в ОТГ готові підтримувати таку діяльність. Адже фермери допоможуть створити нові робочі місця та розвинути туризм.
Ольга Пономаренко розповіла про режим равликів, який розписано на весь рік. З листопада до березня вони просто сплять в холодильниках, де підтримують необхідний для них рівень вологості. Навесні їх поміщають до зали репродукції. Тут равлики після зимової сплячки прокидаються, від’їдаються, спарюються та відкладають ікру: за равликами у відділенні репродукції доглядає робітниця Олена Свердзоленко, яка дбає про сон, годування, миття. Жінка каже, що до 15-00 равлики відпочивають, після цього їх слід помити. У спеціальних будиночках равлики відкладають ікру. Її відбирають та поміщають в бокси, де триває процес дозрівання молюсків. Через два тижні з ікри з’являються равлики, яких переносять на поле, де вони ростуть. Удень равлики перебувають під дерев’яними щитами, де ховаються від сонця і сплять. Вночі вони виповзають і харчуються рапсом, який росте на полі, та кормом, що дають фермери. Весь периметр поля огороджено електропастухом, тож равлики не розповзаються.
Цього сезону фермери планують виростити п’ять мільйонів особин, частину з яких вони залишать для репродукції, частину продадуть за кордон.