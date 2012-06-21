Серію внутрішніх розслідувань діяльності попереднього керівництва ДК «Укроборонпром» ініціював його нинішній директор Айварас Абромавічус. Він доручив провести службове розслідування обставин підготовки й ухвалення змін до статуту й відповідності вимогам чинного законодавства дій посадових осіб концерну. Ініційовано також з’ясувати обставини появи у ЗМІ документів щодо зовнішньоекономічного контракту Спецтехноекспорту, які, ймовірно, можуть містити інформацію з обмеженим доступом і комерційну таємницю. У ДК створено спеціальну комісію.
«Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку військової техніки, але сама суть контракту була спотворена і представлена в негативному світлі. Подібні інформаційні диверсії призводять до дискредитації концерну і його учасників, а це безпосередньо позначається на репутації наших спецекспортерів, які й так працюють в умовах шаленої конкуренції насамперед з компаніями країни-агресора», — цитує УНІАН повідомлення Укроборонпрому.