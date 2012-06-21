Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр
Так, починаючи з 13 години 18 квітня до 6 години ранку 21 квітня в області максимального обмежать рух людей. Через епідемічну ситуацію в регіоні такі додаткові обмежувальні заходи ухвалили на засіданні обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій.
Їх дотримання контролюватимуть працівники Нацгвардії та поліції. «Ми посилюємо заходи безпеки для збереження нашого з вами життя та стримування поширення коронавірусної інфекції. Закликаю вас не виходити з дому, а ліки та продукти закупити заздалегідь», — звернувся до жителів області голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. З духівництвом теж досягли порозуміння щодо спілкування з вірянами онлайн.
До речі, коронавірус у краї розгулявся не на жарт: уже 217 хворих, із них — 67 медиків. А ще серед потерпілих перший заступник голови ОДА, кілька голів районних державних адміністрацій. Щоправда, останні переносять хворобу відносно легко, про що постійно інформують через фейсбук. Втім, обласна державна адміністрація може перейти на дистанційну роботу: але після того, коли перевірять на коронавірус усіх, хто контактував із першим заступником. А це 40 людей.