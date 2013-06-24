Міністерство оборони України забезпечило бюджетне фінансування для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України.

«Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс послідовно нарощує спроможності. Також збільшується частка українського озброєння та військової техніки, які постачають підрозділам Сил оборони. Саме тому з ініціативи Міністерства оборони влітку цього року було оновлено механізм фінансування підприємств оборонної галузі, які зазнали ворожих атак. Завдяки цьому підприємства одержали бюджетну підтримку на суму понад 1,5 мільярда гривень і змогли відновити діяльність», — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Це стало можливим завдяки змінам до постанови уряду, яка регулює Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Для практичної реалізації положень постанови фахівці Міністерства оборони розробляють комплексний план проведення невідкладних заходів для забезпечення стійкої роботи вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. План передбачає зміну географії, проведення релокації (дублювання) виробничих спроможностей найбільш критично важливих підприємств ОПК. Також тривають переміщення підприємств із районів, де російська армія застосовує КАБи, і будівництво підземних виробничих комплексів. Такі заходи позитивно вирішують проблемні питання підприємств ОПК всіх форм власності, повідомляє Міністерство оборони.