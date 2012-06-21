Найближчими вихідними, 24 та 25 березня, кияни та гості міста зможуть безкоштовно перевірити легені. Таку діагностично-профілактичну акцію з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом ініціював Департамент охорони здоров’я.
За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, для цього біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) упродовж двох днів із 9:00 до 17:00 працюватимуть два пересувних флюорографи. Один із них – спеціально облаштований для обстеження людей із особливими потребами.
«Департамент охорони здоров’я використовує будь-яку нагоду, щоб переконати киян: вчасна діагностика та виявлення захворювання на початковій стадії, у переважній більшості випадків, – запорука швидкого та ефективного лікування з мінімумом фізичних, моральних та фінансових навантажень. Тому пропоную всім мешканцям столиці не нехтувати тими додатковими можливостями, які медики надають під час профілактично-оздоровчих акцій, проходити обстеження у зручному форматі та абсолютно безкоштовно», – закликала Валентина Гінзбург.
Пройти флюорографічне обстеження директор Департаменту запрошує насамперед тих, хто має такі симптоми: кашель, що триває понад два тижні, субфебрильну температуру, загальну слабкість, швидко втомлюється, і тих, хто не робив таке обстеження два та більше років.
Також у Департаменті повідомили, що до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у закладах охорони здоров’я з 20 до 28 березня додатково організовано флюорографічні обстеження населення, а при необхідності – мікроскопічні дослідження мокротиння, консультації фаховими лікарями пацієнтів з питань виявлення туберкульозу, а також тестування на ВІЛ-інфекцію.