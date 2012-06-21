У ці вихідні в Португалії та Іспанії буде дуже спекотно – метеорологи дечких європейських країн вважають, що температура повітря в суботу та неділю (4 і 5 серпня) може досягти рекордних показників або навіть перевищити історичні значення в регіонах. Ризик першого результату подій перевищує 40%, а ймовірність встановлення нового рекорду становить 25-30%. Європейський температурний рекорд кліматологи зареєстрували в Греції у липні 1977 року. Це було одне з найспекотніших років в Афінах. Тоді температура повітря досягла +48°С.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ
Цього разу гігантські маси гарячого повітря з африканського континенту рухаються в бік Португалії та Іспанії. Іспанські синоптики попереджають громадян і туристів про аномальну спеку, яка, за оцінками фахівців, триватиме до понеділка. Найбільш спекотніше буде в південно-західній частині цих країн.
За даними Meteoalarm, Європейської метеорологічної служби, аномальна спека, здатна нанести шкоди здоров'ю і навіть є небезпечною для життя, настане в південних частинах Португалії і в Бадахос, провінції Іспанії. Нік Мілер, метеоролог BBC, побоюється, що температура повітря в цих державах може дійти і до +50°С. При цьому минулі рекорди температурних значень національного рівня в Іспанії і Португалії складають 47,3°С (2017 рік) і 47 °С (2013 рік) відповідно.
Нині нічна температура тут не опускається нижче 25°С.
Шведські вчені вкрай стурбовані аномально спекотним літом 2018 року. За їх повідомленням, льодовик гори Кебнекайсе тане із немовірною швидкістю. А це найвища точка держави. Ганхільд Росквіст, професор географії в Стокгольмському університеті, уточнив, що на південному боці піку гори висота льоду за останній місяць зменшилася на 4 метри. Попереду Європу чекають ще більш спекотні дні.
Також Європою прокотилася хвиля лісових пожеж. Причому в Швеції територія вогню доходила майже до полярного кола. У Німеччині міліють річки. Кліматологи переконані, що останні події пояснюються глобальним потеплінням.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»