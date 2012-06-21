На цьому наголосив заступник міністра оборони України генерал-майором Олег Шевчук в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр». Він зауважив, що країни-партнери істотно сприяють розвитку військової інфраструктури. Це стосується створення навчальних центрів: підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки, Сил спеціальних операцій, Центру морських операцій ВМС, розбудови логістичної інформаційної системи.
«За чотири роки наші Збройні сили в межах міжнародної технічної й гуманітарної допомоги отримали матеріальних ресурсів на суму майже 247 мільйонів доларів. Передовсім це радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби різних типів, безпілотні літальні апарати, автомобілі на базі HMMWV і Toyota Land Cruiser різних типів, радіостанції Harris Falcon-III, прилади нічного бачення, польовий шпиталь EMEDS, речове, продовольче, медичне майно та обладнання. Фактично безцінна міжнародна консультативно-дорадча допомога. Стратегічні іноземні радники брали активну участь у розробленні проектів важливих документів оборонного планування — таких, як Стратегічний оборонний бюлетень України і Воєнна доктрина.
Допомагають іноземні фахівці й у реформуванні систем логістики та стандартизації наших Збройних сил. Очікуваний бюджет відповідного трастового фонду НАТО становить 4,1 мільйона євро. Країни-контрибутори тут — Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди, Польща, Туреччина і Чехія. Підписано й імплементаційну угоду між Міноборони та НАТО з підтримки і постачання щодо Програми «Україна — НАТО» з допомоги Україні у сфері логістики і стандартизації.
Головні проекти — це розроблення концептуальних документів у системі логістики Збройних сил України, удосконалення нормативної бази з урахуванням стандартів НАТО, створення сучасного складу на базі 46-го Об’єднаного центру забезпечення, оптимізація складських процедур тощо»,– відзначив Олег Шевчук.