Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Нині на вінницьких полях працює понад півтора тисячі високопродуктивних зернозбиральних комбайнів і протягом кількох діб збирання ранньої групи зернових та зернобобових культур в області буде завершено.
«Вже найближчим часом Вінниччина матиме понад 2 мільйони тонн зерна з нового врожаю. Намолочено понад 1,5 млн. тонн озимої пшениці, 70% якої належить до продовольчої, а близько 25 – 30% – до фуражної», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Микола Ткачук. Він назвав безпідставними твердження про ураження зерна сажковими грибами.
Неправдиву інформацію поширюють задля того, щоб купити зерно подешевше. Але в області здійснюється належний контроль за якістю зерна і посівного матеріалу.
«Було проведено 6 досліджень насіннєвого зерна в лабораторних умовах, відповідно до яких ураження сажковими захворюваннями не виявлено. У шести випадках досліджень товарного зерна, лише в одному зразкові виявлено невеликий відсоток вірогідності цього захворювання, що також допустимо у межах норми», – зазначив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Григорій Сидорук.
За словами директора Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України Олександра Корнійчука, інститут постійно проводить моніторинг стану посівів і не було ніяких передумов розвитку сажкових грибів у посівах зернових колосових ярих чи озимих культур. Тож хлібороби Вінниччини матимуть достатньо продовольчого зерна, щоб забезпечити потреби області, а також значну частину реалізувати за її межі.
За інформацію департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА, в господарствах області розпочали підготовку до посіву озимих культур. Загалом, вінницькі аграрії планують посіяти понад 353 тисячі гектарів озимих зернових, з яких найбільше озимої пшениці.