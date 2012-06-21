Упродовж січня-серпня цього року управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Вінницькій області анулювало дію 42 ліцензій за реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років та дорахувало порушникам понад 353 тисячі гривень фінансових санкцій. В управлінні зауважують, що організаційні заходи, щодо недопущення порушень у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються постійно. Як результат за вісім місяців поточного року сума фінансових санкцій за порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» становить майже 1 мільйон 990 тисяч гривень. Окрім фінансових санкцій за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім, за торгівлю алкогольними напоями через РРО, не зазначений у ліцензії, донараховано понад 418,7 тис. грн фінансових санкцій. За безліцензійну торгівлю – 340 тис. За торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, – 310 тис. За неподання та несвоєчасне подання звітів за формою 1-РС – 391 тис. грн.
КОНТРОЛЬ