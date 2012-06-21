Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницький центр розвитку місцевого самоврядування за сприяння програми «U-LEAD з Європою» провів тренінг для працівників бібліотек об’єднаних територіальних громад області.
«Сьогодні перед бібліотеками стоїть завдання фінансової спроможності і, з огляду на залишковий принцип фінансування, потрібно уважно підходити до витрат та приділити увагу програмно-цільовому методу фінансування. Основна умова для успішної діяльності – це ефективність. Заклади мають обов’язково визначити свій статус, адже є випадки, коли бібліотеки сіл не мають статусу юридичної особи. Дуже важливо використовувати всі джерела фінансових надходжень – це орендна плата, благодійні внески, спонсорські та грантові проекти», – зазначила експерт Вінницького ЦРМС з місцевих фінансів Інна Святна.
Під час тренінгу представники ОТГ дізналися про правові питання функціонування бібліотек та механізми побудови мережі в умовах децентралізації, про фінансування закладів, а також ознайомились із успішними практиками своїх колег.
Eксперти запевнили, що бібліотеки можуть стати інформаційними центрами в ОТГ та успішно висвітлювати як внутрішні питання функціонування закладу, так і зовнішні події громади, і цим виконувати просвітницьку діяльність в громаді.
«Потрібно формувати мережу бібліотек. Якщо у віддалених селах люди працюють на пів-ставки, то краще, щоб це була філія централізованого закладу, це вирішує і питання оплати праці, і господарські питання, і стандарти роботи. Потрібно пам’ятати, що у світі бібліотеки стають поліфункціональними, вони надають все більше послуг і долучаються до багатьох напрямків суспільного життя, це є шлях до успіху», – сказала президент асоціації бібліотек Вінниччини Наталія Морозова.