Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Дотримуючись заходів карантину, на Вінниччині успішно освоюють іноземні інвестиції. А саме біля села Демківка Тростянецького району згідно з графіком будується новий завод, який перероблятиме сто тисяч тонн зерна твердої кукурудзи в рік. Сума інвестицій в проєкт іспансько-американськанської компанії «ДаксаБунге Україна» становить 14 мільйонів доларів.
На будівельний майданчик без температурного скринінгу, маски та дезінфекції рук не пускають. Разом з тим, заходи з карантину через пандемію не змінять строки спорудження об’єкту. Новий завод планують побудувати до кінця літа нинішнього року з таким розрахунком, щоб він почав роботу з переробітку цьогорічного врожаю кукурудзи на крупу і борошно.
Сировину підприємство купуватиме у місцевих аграріїв на обопільно вигідних умовах. Її сповна вистачатиме для ефективної роботи заводу, адже вінницькі аграрії щороку збирають по кілька мільйонів тонн зерна кукурудзи. І 2020 року в області під цю культуру відвели понад 440 тисяч гектарів.
За словами голови Вінницької облдержадміністрації Владислава Скальського, який ознайомився з ходом будівельних робіт, завод буде одним із найсучасніших у Європі. «Інвестиція орієнтована у першу чергу на агропромисловий потенціал області. Планова потужність заводу становитиме сто тисяч тонн переробітку зерна кукурудзи у рік. Це буде досить суттєвий європейський гравець за обсягами виробництва», — зазначив він.
Варто зауважити, що Україна — один із найбільших у світі експортерів зерна, зокрема, і кукурудзи. Проблем з його збутом немає, адже попит на продовольство у світі збільшується. Проте одна справа експортувати сировину і зовсім інша відправляти за кордон перероблену продукцію (за цього додана вартість залишається у своїй державі). Новий завод планує експортувати понад 80% своєї готової продукції. Таким чином, він працюватиме на зміцнення експортного потенціалу країни, а також буде створено понад півсотні нових робочих місць у сільській місцевості та сплачуватимуться податки на розвиток місцевої територіальної громади.