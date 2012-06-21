Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій області спостерігається високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ. На п’ятому тижні цього року він становить 890,4 випадків на 100 тисяч мешканців. Це на 23 % вище середнього багаторічного порогового рівня. Серед захворілих найбільше дітей.
«Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєстровано у Жмеринському, Козятинському, Калинівському, Могилів-Подільському, Томашпільському, Тульчинському та Тиврівському районах. Загалом по області рішеннями територіальних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закрито 170 шкіл та 31 дитячий садочок у 21 районі», – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович.
Протягом минулого тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 13831 людей, (серед захворілих 63,8 % – діти), було госпіталізовано 688 осіб. Обласний лабораторний центр МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює постійний моніторинг стану захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.