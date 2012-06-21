Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Перша група дітей учасників бойових дій з області побувала на приватній стайні домашнього типу «Altera Vita» в селі Яришівка Вінницького району. Заняття з іпотерапії для цієї категорії юнаків і дівчат є безкоштовними та проводяться за співпраці відділу допомоги учасникам АТО департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації і власника стайні.
Іпотерапія входить до переліку найбільш ефективних методів психологічної реабілітації, якої потребують особи різних вікових категорій, а особливо діти, у житті яких відбулися важкі випробування.
«Протягом тривалого часу ми шукали дозвілля для дітей наших учасників АТО, яке б дало можливість їм відпочити та зняти емоційну напругу. Заняття відбуватимуться на постійній основі. З початку навчального року буде розроблено графік залежно від особливостей навчального процесу дітей», – зазначив начальника відділу допомоги учасникам АТО департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Андрій Грачов.
На період літніх канікул заняття з іпотерапії проходитимуть двічі на тиждень, підвезення юнаків і дівчат організоване. За словами власника стайні «Altera Vita» Сергія Новотарського, іпотерапія сприяє не лише підтримці фізичного здоров'я, а й успішній психологічній реабілітації, прогресивному покращенню фізичного стану дітей з церебральним паралічем та багатьма іншими захворюваннями. Під час першого заняття діти ознайомилися з технікою безпеки, особливостями поведінки коней. Крім спроби опанування верхової їзди, вони мали можливість годувати коней та дізнатися багато цікавого про поведінку тварин.