Неподалік Вінниці на березі річки Південний Буг облаштували наметовий табір для людей з інвалідністю. Ідея проекту належить центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», а його реалізація стала можливою завдяки активній підтримці облдержадміністрації, меценатів і волонтерів.
Учасники табору живуть у наметах, їжу готують на вогнищі. За графіком кожен чергує на кухні та долучається до вирішення інших питань.
«Таборами займаємося з 2002 року. Спершу це були школи самостійного життя із проживанням у приміщенні. Але з роками ми перейшли до організації наметових таборів. Щороку нові учасники та місце розташування. Для нас дуже важлива підтримка облдержадміністрації, волонтерів, інших партнерів. Тобто табір — це результат роботи дружньої команди, що організувала дозвілля для людей, які мають бажання навчитися відпочивати на природі», — сказала урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Раїса Панасюк.
Для реалізації проекту закуплено високі надувні матраци, на які можна пересісти з коляски без сторонньої допомоги. Мета табору — допомогти людям з інвалідністю розвинути самостійність і спробувати обійтися без допомоги. Умови в таборі сприяють навчитися подорожувати. Таборяни займаються риболовлею, проводять тренінги, семінари, майстер-класи тощо.