Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На засіданні обласної конкурсної комісії визначено переможців конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Проект реалізує обласна державна адміністрація.
«Минулого року для підтримки ініціатив підприємців-початківців з обласного бюджету було виділено 300 тис. грн. Ми побачили досить високий рівень зацікавленості з боку підприємців-початківців малого бізнесу. Саме тому цього року в обласному бюджеті було закладено 1,5 млн. грн. для підтримки підприємницьких ініціатив, що перевищує минулорічний показник у 5 разів. Цьогоріч на розгляд Комісії було подано 88 заявок. Тож сьогодні ми маємо можливість надати підприємцям-початківцям можливості здійснювати підприємницьку діяльність, реалізовувати економічну ініціативу та створювати нові робочі місця», – зазначив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко.
Конкурс відбувався у кілька етапів: подача онлайн-заявок, проведення семінарів-консультацій для учасників з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів та визначення переможців. Варто зауважити, що фінансова підтримка з обласного бюджету є безповоротною. Розмір гранту має певну градацію: до 50 тис. грн. – реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності незалежно від місцезнаходження, до 80 тис. грн. – у сільській місцевості, до 100 тис. грн. – реалізація бізнес-планів передбачає співфінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.