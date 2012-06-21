У селі Митки Барського району Вінницької області відбулася військово-патріотична акція «Копайгородська Січ». Під час відкриття учасників дитячо-юнацького спортивно-патріотичного табору ознайомили із правилами проживання, технікою безпеки, також вони з неабияким зацікавленням послухали лекцію про зародження козацтва та повчилися бойовому гопаку під час майстер-класу. Загалом програма тижневого перебування у таборі була дуже насиченою. Так, другого і третього дня пройшли фізичні тренування. А ще організатори заходу провели лекції щодо впливу шкідливих звичок на здоров’я та про обов’язки гопаківця. У четвертий і п’ятий день молодь мала змогу побачити професійний майстер-клас рівня сокола з бойового гопака та усім табором сходити в похід. Кожного дня юні копайгородчани палили ватру та співали пісень. А під час закриття табору відбулися змагання «Забава» і нагородження учасників. Головна мета акції — сприяти патріотичному вихованню та залученню молоді до військово-патріотичних заходів.
ЛІТО-2018