У Вінницькому центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф впроваджено ІТ-рішення, яке стало переможцем щорічного конкурсу Всесвітньої коаліції управління робочим процесом (WfMC) у категорії «За виняткову користь у бізнес-інноваціях». Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Людмила Грабович. У межах ІТ-проекту в області було створено центральну оперативну диспетчерську, яка забезпечує прийняття викликів екстреної медичної допомоги. Протягом року центр приймає до 500 тисяч звернень громадян на лінію «103» та координує понад 250 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги. Використання комплексу дає змогу визначати місце перебування абонента за номером телефону, записувати всі розмови операторів з абонентами, фіксувати зміст викликів, проводити їх диференціацію. Основна платформа рішення — система ERIM, що дає змогу знаходити найближчу вільну бригаду за допомогою GPS-трекерів, якими обладнано всі машини екстреної допомоги, передавати дані та контролювати їхню роботу. У Калинівському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, одному з найкращих у Вінницькій області, розпочала роботу «Школа здоров’я» для жителів об’єднаної територіальної громади.
«Первинний рівень медицини — це спільна відповідальність лікаря і пацієнта. Наша мета запобігти захворюванню, а тому чотири рази на тиждень навчаємо людей із групи ризику, як дбати про власне здоров’я й не хворіти. Громада зацікавлена, щоб жителі були здоровими», — зазначив головний лікар медичного закладу Василь Македонський. Центр створили 2017 року, він обслуговує 23 тисячі пацієнтів. Первинний заклад має високоякісне обладнання для обстеження пацієнтів, на особливому контролі — імунізація. Наприклад, торік було проведено 9 тисяч щеплень дітям і 4 тисячі — дорослим. «За період становлення міська рада нам надала 10 мільйонів гривень. Цим коштом ми зробили капітальний ремонт, придбали твердопаливний котел і медичне обладнання. Маємо інформаційну систему «Доктор Елекс» — все автоматизовано, кожен сімейний лікар користується електронними даними. Уклали угоду з Національною службою охорони здоров’я і щомісяця отримуємо понад мільйон гривень. Це покриває потреби у фінансуванні, крім комунальних послуг, за які платить ОТГ», — розповів Василь Антонович. Центр повністю забезпечено персоналом, у ньому є невідкладна допомога, яка працює без вихідних. 14 сімейних лікарів уже мають максимальну кількість пацієнтів, вісім ще укладають угоди. Загалом у ЦПМСД показник укладених угод з пацієнтами у середньому становить 118%, а зарплата лікарів — 18 тисяч гривень. Великі плани медичного закладу первинної ланки охорони здоров’я на цей рік, зокрема хочуть відкрити муніципальну аптеку з помірними цінами на ліки.