Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За участі представників міжнародного агрокластеру «Дністер» та науковців у департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації відбувся круглий стіл щодо перспектив та шляхів розвитку органічного землеробства України. У заході взяли участь представники фермерських господарств та голландсько-молдовської компанії «Prograin Organic».
Заступник директора департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА Валентина Кирилюк відзначила високу зацікавленість дрібних товаровиробників у цій нішовій категорії, які вже мають досвід вирощення культур високої врожайності. Органічне землеробство може стати ефективним методом подолання проблем у галузі.
«Цей напрямок лише набирає сили, але має всі перспективи для подальшого розвитку, його мета – надати нові форми та методи роботи нашим фермерським господарствам, а також додатковий ресурс у вигляді міжнародної грантової підтримки», – зазначив голова Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк.
Директор молдовської компанії Кілат Спартак запропонував вінницьким фермерам схему співпраці, яка передбачає прямі контакти з європейськими партнерами та прозорі правила гри, оскільки скооперована партія товару перевіряється і сертифікується, і кожен учасник має гарантувати її якість. Учасники круголого столу також обговорили умови сертифікації органічної продукції, її юридичний супровід та методику створення сировинних зон.