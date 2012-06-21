Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Бершадському лісгоспі, який розміщений на території двох районів, водяться кабани, козулі, борсуки, куниці, вовки, лисиці тощо. Інформаційні стенди в кожному лісництві розповідають про мешканців тутешніх лісів та про важливість збереження біологічного різноманіття.
Мисливські угіддя лісгоспу не найбільші в області, однак значимо те, що за минулий рік у них зросла кількість диких звірів. Дбають лісівники і про розведення не характерних для місцевості диких тварин. Зокрема, у вольєрах для напіввільного утримання тут мешкають 10 муфлонів, 8 оленів плямистих, 4 благородні олені і 12 ланей. Восени цього року їх випустять на волю, бо молодняк виріс.
«Але полювати на них не буде дозволено доти, поки показних їх щільності не стане оптимальним. Замість тих, що випустимо, завеземо у вольєри нових. Загалом дуже важливо забезпечувати біорізномаїття диких тварин», – зазначив директор ДП «Бершадський лісгосп» Микола Краснєєв.
Облік диких тварин проводиться щороку після завершення сезону полювання. Це робиться задля того, щоб знати по кожному лісгоспу видовий і кількісний склад фауни та визначити ліміти на добування мисливських тварин наступного року.
За інформацією пресслужби Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, у мисливських угіддях області мешкає 701 – олень плямистий, 217 оленів європейських, 10 лосів, 101 зубр, 7874 козуль, 125 ланей, 48 муфлонів, 1404 кабанів, 903 куниці лісові, 1605 – тхорів, 2847 борсуків, 43 вовки. А також чимало лисиць, зайців, білок, бобрів, ондатр, фазанів тощо.