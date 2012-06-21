Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На черговій сесії Вінницької обласної ради депутати прийняли порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах.
Зауважимо, що наприкінці минулого року своїм рішенням сесія призупинила таке фінансування, тому що попередній механізм виплат містив чимало «білих плям».
«Напрацьований департаментом соціальної та молодіжної політики і департаментом фінансів та управлінням розвитку транспорту облдержадміністрації новий порядок пропонує таку формулу, яка дає можливість розподіляти кошти між територіями відповідно до кількості пільговиків, які потребують перевезення. Відтепер ми зможемо продовжити компенсаційні виплати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян нашої області», – зазначив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.
Своїм рішенням депутати обласної ради рекомендували органам місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць області розробити відповідний порядок згідно до законів України та передбачити в місцевих бюджетах кошти на фінансування.