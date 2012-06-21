У Музеї хліба села Білопілля Козятинського району відбулося обласне свято обрядових хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг». З усієї області сюди прибули майстри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва із власними виробами. Територіальні громади розгорнули світлиці, в яких поряд із щедрими дарами садів і ланів були дідухи, композиції із квітів та колосків, обжинкові снопи та обрядові хліби. Тут щедро пригощали гостей випічкою та смачними українськими стравами. І все це приправляли українською піснею. Свято супроводжувалося концертом народних аматорських колективів Козятинського, Калинівського, Липовецького та інших районів області, виступив заслужений артист Станіслав Городинський.
Хліб для українця — оберіг. Хлібом-сіллю зустрічають гостей, паляницю вносять у новий дім, хліб дає мати синові, проводжаючи його в далеку дорогу. І нині, у такий непростий для нашої країни час, це свято набуває особливого значення — єднання і духовної сили. Було підбито підсумки конкурсу на найкращий коровай, найкращий дідух, найкращий виріб народної творчості та відзначено переможців.