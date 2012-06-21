Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій області, яка традиційно виробляє найбільше цукру в нашій державі, стартував сезон цукроваріння. Поки що запустили три цукроварні – у Крижопісльському, Томашпільському і Хмільницькому районах. На решті підприємств завершують пуско-налагоджувальні роботи та заготовлюють сировину для початку роботи.
Загалом по області в новому сезоні візьмуть участь 6 цукрових заводів. У цілому на вінницьких ланах під цукровими буряками зайнято понад 55 тисяч гектарів. Наразі солодкі корені копають у Томашпільському, Тростянецькому, Тульчинському та Ямпільському. Врожай зібрали майже з однійєї тисячі гектарів, що становить 1,7 % від прогнозованої площі.
На кагатні поля цукрових заводів вже надійло майже 53 тисяч тонн сировини. За попередніми даними, врожай солодких коренів вирощено добрий – майже 572 центнери з гектару.