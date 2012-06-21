Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Це буде зроблено коштом відповідної державної субвенції, яку на поточний рік область отримала в повному обсязі.
«Цьогоріч на Вінницьку область спрямовано майже 17,5 мільйонів гривень державної субвенції на забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа. В Україні цей проект реалізується вже другий рік поспіль, і, на мою думку, він є успішним та дуже потрібним. Минулого року нам вдалося придбати житло для 12 дітей. На сьогоднішньому засіданні обласної комісії ми мали можливість забезпечити житлом 28 дітей. З них – 20 дітей виховуватимуться у дитячих будинках сімейного типу, 8 – матимуть власне житло», - зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Івасюк.
Тож на засіданні обласної комісії прийняли рішення щодо придбання двох будинків для ДБСТ та шести житлових об’єктів для житла дітям-сиротам та особам з їх числа.