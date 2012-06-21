Сучасний комп’ютерний томограф вартістю 12,5 мільйона гривень запрацює в цьому місяці у Вінницькому обласному онкологічному диспансері. Потреба в ньому велика, адже навантаження на нинішній майже вдвічі перевищує норму. Новий придбали поєднанням коштів з різних джерел. Так, з обласного бюджету надали майже 10 мільйонів гривень, близько 2 мільйонів надійшли як субвенція з місцевих бюджетів області та ще півмільйона — з державного.
В області економіка розвивається, а це збільшує надходження до місцевої скарбниці. Лише за підсумками другого півріччя минулого року перевиконання становить у межах 50 мільйонів гривень. «Левову частку цих коштів спрямовуємо саме на охорону здоров’я», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій. Принагідно зауважимо, що за підтримки обласної влади торік в онкодиспансері відкрили оновлене гінекологічне відділення, а тепер тривають роботи з реконструкції урологічного.
Коментуючи подальші плани розвитку медичного закладу, який нещодавно рішенням сесії обласної ради перейменовано в Подільський регіональний центр онкології, директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович зазначила, що є потреба збудувати в ньому ще один корпус. «Гадаю, в січні завершаться проектні роботи, і можна буде починати будівництво корпусу для хірургічного та організаційно-методичного відділення», — запевнила вона.