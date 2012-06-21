Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
До Дня знань у Вінницькій області відкрили три нові школи – у селах Сосонка Вінницького району, Михайлівка Гайсинського району та Зведенівка Шаргородського району.
Перший камінь у фундамент Зведенівської школи заклали ще у далекому 1991 році, але, на жаль, вона стала довгобудом. Основний етап будівництва розпочався у 2015 році завдяки значному фінансуванню з боку держави. Також допомагали місцеві підприємці.
«Школа розрахована на 144 учні, наразі навчається 140 учнів. Маємо 17 першокласників. Надзвичайно приємно, що відтепер наші діти навчатимуться у школі, яку облаштовано за вимогами сучасної Нової української школи. Важливо, що у приміщенні встановлено відео нагляд та сучасну протипожежну систему, маємо власну котельню та власну систему водозабезпечення. Є великий спортзал, де учні зможуть повноцінно займатись спортом у будь-яку пору року», – зазначила директор Зведенівської школи Олена Свирида.
З нагоди відкриття школи учні підготували номери художньої самодіяльності, танцювали, співали, а першокласники розповідали вірші.
Очільники області вручили директору школи сертифікат на комплект обладнання для кабінету математики на суму 362 тисячі гривень. До комплекту входять мультимедійна дошка, проектор, обладнання для облаштування робочого місця вчителя та 15 ноутбуків.
«Якби не активна позиція жителів Зведенівки, цієї школи могло б і не бути. Грошей завжди не вистачає, але тут, у першу чергу, ми підтримали ініціативу громади. Починаючи з 2016 року, завдяки бюджетній децентралізації ініційованій урядом Володимира Гройсмана та всебічній підтримці Президента України Петра Порошенка, ми крок за кроком акумулювали фінансові ресурси і нашою метою було підготувати декілька об’єктів соціальної сфери, які могли б слугувати своєрідним індикатором того, на що ми спроможні в такий складний час. Вибір впав на ті школи, де дуже активні громади.
Це Зведенівка Шаргородського району, Сосонка Вінницького району та Михайлівка Гайсинського району. Критерієм відбору була ініціатива людей і висновок експертів щодо потенціалу цих шкіл.
За нашими підрахунками, за роки будівництва лише з державного бюджету вкладено 25 мільйонів гривень, але активно допомогли і спонсори», – зазначив гоова облдержадміністрації Валерій Коровій.