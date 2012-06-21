Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Серед основних робіт, які плануються до виконання у цьому році, департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації називає відновлення гідрологічного та санітарного режимів поверхневих водойм області. Варто зазначити, що проведена минулого року робота з розчистки річки Південний Буг в межах санітарної зони водоканалу показала, що товща води поблизу водозабору у місті Вінниці становила всього 80 сантиметрів, а мулові наноси – 4-4,5 метри завтовшки. Через це стан питної води погіршувався. Завдяки розчистці значно збільшилась водність головної його притоки річки Десенка та відкрилися джерела, які наповнюють її чистою водою.
Сьогодні область має кілька напрацювань щодо подальшого проведення розчистки акваторії річки Південний Буг.
«Департаментом спільно з проектними організаціями розробляється низка проектів щодо розчистки та впорядкування водних об’єктів області. Залишається провести громадські слухання та державну експертизу. Наприклад, на завершальній стадії роботи з очистки від мулових наносів річки Південний Буг в межах Стрижавської селищної ради. Там виконано гідрологічні, геодезичні, геологічні, гідрографічні вишукування, обраховано об’єми мулових наносів та визначено основні мулові майданчики в межах селища», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук.
На поточний рік, зокрема, запланована очистка від мулових наносів річки Південний Буг в межах міста Вінниці, Хмільника та Хмільницького району, реконструкція ставка на річці Вазлуй в Чернівецькому районі, відновлення гідрологічного режиму гідрологічного заказника «Зелені криниці» на території Левківської сільської ради Погребищенського району.