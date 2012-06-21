Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Круглий стіл з питань використання ETC «ProZorro.Продажі» з реалізації об’єктів малої приватизації, оренди комунального майна відбувся у Вінниці за участі представників місцевих органів самоврядування області та представників електронних торгівельних майданчиків.
Минулого тижня мала приватизація офіційно стартувала в країні. «Вперше за роки незалежності державне майно продається так відкрито і прозоро. Без прихованих процедур чи платежів - все онлайн. Систему «ProZorro.Продажі» вже давно успішно використовує Фонд гарантування вкладів та міста й області по всій країні. Разом ми вже продали більш ніж на 9 млрд. грн. активів банків-банкрутів, державних та комунальних підприємств. Якщо ми змогли продавати такі непрості об'єкти, як проблемні кредити, то і з малою приватизацією успішно справимося», – зазначив виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Прозорро Продажі» Олексій Соболев.
Перші аукціони в рамках малої приватизації відбудуться вже в серпні.
«Мала приватизація – це ефективний та прозорий спосіб наповнення бюджетів місцевих громад. Завдяки аукціонам «ProZorro.Продажі» сьогодні кожне містечко та селище по всій країні мають можливість залучити інвесторів, які не лише унеможливлять занедбаність будівель та підприємств, принесуть кошти в бюджети місцевих громад, а ще й зможуть надати додаткові робочі місця. Саме тому ми підтримуємо реформу державних продажів і популяризацію малої приватизацію по містах України», – сказав головний експерт-керівник групи експертів проекту ПРОМІС Ігор Лепьошкін.
Наразі авторизовано 23 торговельних майданчиків, які отримали право на підключення покупців та продавців. Втім, очікується, що до програми можуть приєднатися понад 40 систем.