Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На базі Теплицького професійного аграрного ліцею запрацював навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтер» та «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».
Головною метою його роботи є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання й інструментів, а також здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.
На створення центру з державного бюджету виділили 630 тисяч гривень. Цим коштом повністю оновлено матеріально-технічну базу для навчально-виробничого процесу, а саме: придбано необхідне обладнання, устаткування, інструменти та матеріали, створено нову лабораторію електромонтерів та навчальний полігон, зроблено капітальний ремонт двох класів спецтехнологій тощо. Долучилося до цього і базове підприємство, яке надало допомогу на суму понад сто тисяч гривень.
«Створення центру відкриває нові перспективи для закладу освіти, зокрема, щодо оновлення матеріально-технічної бази, пошуку нових форм співпраці з підприємствами – замовниками робітничих кадрів, надання платних послуг зі стажування та підвищення кваліфікації», – зазначив директор ліцею Сергій Сокотнюк.