Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці проходить дводенна конференція нейрохірургів України з міжнародною участю, в ході якої фахівці обговорюють нризку питань, зокрема сучасний стан надання нейрохірургічної допомоги при мозковому інсульті та стандарти діагностики і лікування захворювання.
«Я глибоко переконаний, що дискусії і обмін досвідом, які матимуть місце в ході конференції дадуть позитивні результати в сфері вивчення, профілактики і лікування даного захворювання», – сказав у вітальному слові голова обласної ради Анатолій Олійник.
Під час заходу відбулись урочистості з нагоди 60-річчя створення відділення нейрохірургії Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Відділення було засновано 20 листопада 1958 року, а до цього пацієнти з області зверталися до республіканських центрів.
Сьогодні в ньому працюють 9 лікарів-нейрохірургів (з них 6 мають вищу кваліфікаційну категорію і 2 – першу) та 22 кваліфіковані медичні сестри. За рейтинговими показниками роботи вінницьке нейрохірургічне відділенням є одним з кращих в Україні. На його базі щорічно виконується майже 1500 хірургічних втручань.
З нагоди круглої дати очільнику нейрохірургічного відділення Валерію Ольхову вручили сертифікат на отримання комплекту обладнання для медичних втручань вартістю 650 тисяч гривень, яке придбано за кошти обласного бюджету.